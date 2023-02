Revolut: il miglior conto per liberi professionisti (c'è anche il cashback)

Sei un libero professionista e vuoi ottenere vantaggi per ogni acquisto che effettui? Non perdere l’opportunità offerta da Revolut, nota fintech britannica che ha lanciato una speciale promozione per tutti i nuovi clienti che aprono un conto Pro. Ti basta usare la carta di debito pro inclusa per ottenere fino allo 0,8% di cashback su ogni spesa effettuata.

Se sei un libero professionista, un appaltatore, hai un’attività secondaria o una ditta individuale, non puoi perdere questa opportunità. Revolut Pro è il nuovo conto che risponde alle tue esigenze, con strumenti convenienti e utili per semplificare la gestione delle tue finanze. Passa a Revolut Pro e scopri tutti i vantaggi che ti aspettano.

Ma cosa è Revolut Pro?

Revolut Pro è un conto bancario creato dalla fintech Revolut specificamente per la gestione di attività autonome. Aprire un conto è semplice, veloce e senza costi aggiuntivi, ma possibile soltanto attraverso un account personale già esistente. Il conto Pro ha infatti saldo e funzionalità separate, ma le commissioni sono diverse a seconda del tipo di account personale di cui l’utente è titolare.

La carta di debito Pro, che consente l’accesso alle opportunità di cashback, ha un costo di emissione e invio a carico dell’utente. Per aprire un conto Pro, dovrai soddisfare alcuni requisiti, tra cui essere un lavoratore autonomo, utilizzare il conto solo per scopi commerciali e superare i controlli effettuati dalla fintech.

La promozione è valida per tutti i nuovi utenti. Basta collegarsi a questo link, inserire un numero di telefono per ricevere un link unico da cui scaricare l’applicazione di Revolut e aprire il proprio conto Pro in pochi clic. Successivamente, potrai richiedere la carta di debito Pro per iniziare a fare acquisti per la tua azienda e ricevere fino allo 0,8% di cashback.

L’app Revolut offre un’interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire le entrate e le uscite dell’attività, nonché per monitorare le spese e le fatture, il tutto comodamente dal proprio dispositivo mobile. Inoltre, con Revolut Pro, gli utenti possono ricevere pagamenti in modo veloce e personalizzato, ovunque si trovino, utilizzando codici QR, link di pagamento e fatture personalizzabili.

