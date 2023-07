Con Revolut hai una carta conto completamente Gratis e un regalo

Semplifica la tua vita e le tue spese quotidiane con un’unica soluzione che facilita tutto quello che riguarda il tuo denaro. Attiva ora Revolut, la carta conto completamente gratuita in grado di migliorare la gestione delle tue finanze in maniera intelligente e super comoda. Tra l’altro, scegliendola oggi stesso, ricevi anche in regalo 3 mesi di Premium gratis.

Con questa carta conto effettui e ricevi pagamenti senza scocciature. Puoi farlo con un tap e hai anche la possibilità di dividere le spese facilmente e con chiunque in oltre 200 Paesi. Grazie alla sua applicazione estremamente pratica e intuitiva hai sempre tutto sotto controllo. Dì addio agli abbonamenti indesiderati! In un’unica sezione hai un elenco di tutti i servizi ai quali sei abbonato per gestirli direttamente da app.

Con Revolut hai anche la possibilità di risparmiare. Infatti, grazie a questo servizio hai accesso a premi esclusivi e a incredibili offerte sui tuoi acquisti. Insomma, scegliendo questa carta conto entri in un mondo meraviglioso che ti permette di gestire al meglio le tue spese, i tuoi risparmi e le tue finanze. Tutto in un’unica app intuitiva e con un ecosistema studiato per essere immediato da utilizzare.

Revolut è molto più di una carta conto

Con Revolut al tuo fianco hai molto più di una carta conto. Non hai ancora prenotato le tue vacanze? Fallo con Soggiorni, è conveniente e ti permette di scegliere tra fantastici alloggi in tutto il mondo ottenendo fino al 10% di cashback sui tuoi acquisti. Inoltre, hai un’assicurazione viaggio che ti segue ovunque tu vada. Insomma, sarai sempre protetto insieme alle persone che ami.

I tuoi acquisti all’estero sono molto più sicuri e convenienti. Infatti, questa la carta di debito inclusa è protetta e ti permette di spendere nella valuta locale al tasso di cambio reale. Inoltre, se viaggi spesso puoi farlo con stile spendendo meno grazie ai pass per lounge aeroportuali. Tutto questo grazie anche ai 3 mesi di Premium in regalo.

