Revolut: ancora valida l'offerta per 3 mesi di Premium gratis

Revolut è la fintech inglese che ha rivoluzionato i pagamenti digitali e i conti online. Con il suo piano Premium consente di beneficiare di cambi valuta illimitati, un’assicurazione completa per i viaggi e un’ampia copertura sugli acquisti online, con reso esteso fino a 90 giorni dalla data di acquisto.

Di listino Revolut Premium costa 7,99 euro al mese, ma oggi grazie a un’offerta dedicata puoi ottenere 3 mesi gratis semplicemente registrandoti a Revolut. Ora ti spieghiamo come fare.

Come ottenere 3 mesi di Revolut Premium gratis

La prima cosa da fare è collegarti al sito ufficiale tramite la pagina dedicata all’offerta. Se non lo fai e ti colleghi semplicemente alla home page di Revolut non vedrai alcuna promozione.

Fatto questo, inserisci il tuo numero di cellulare nel campo richiesto e premi sul pulsante Inizia subito per completare la registrazione.

Dopodiché non ti resta che eseguire l’upgrade a Premium quanto ti viene richiesto dal sistema: pochi istanti dopo riceverai una prova gratuita di Premium della durata di 3 mesi.

Con Revolut Premium ottieni numerosi vantaggi: fino al 5% di cashback sulla prenotazione della tua vacanza, tassi di cambio in 29 valute vantaggiosi e una copertura assicurativa sui voli in ritardo il bagaglio e le spese mediche e dentistiche d’emergenza in tutto il mondo.

Si tratta dell’offerta migliore di sempre, dal momento che fino a pochi giorni fa i mesi in regalo erano due e non tre. Approfittane quindi per ottenere tre mesi gratis del piano Premium di Revolut e partire per le prossime vacanze estive senza stress.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.