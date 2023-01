Scegli Carta Revolut: oggi ricevi 3 mesi Premium GRATIS

Carta Revolut è la soluzione ideale per chi cerca molto più di una semplice carta di pagamento. Potrai spendere, inviare denaro e risparmiare in modo più intelligente e sicuramente più pratico. Avrai tutte le funzionalità necessarie per semplificare le tue spese quotidiane con un’unica piattaforma molto intuitiva.

Attivala in questo momento e ottieni una promozione davvero fantastica. Infatti, solo per te e ancora per pochissimo tempo, iscrivendoti ricevi 3 mesi di Premium Gratis. Potrai provare tutte le caratteristiche full optional di questa speciale carta di debito fantastica.

Come riscattare questa incredibile offerta? Scoprilo leggendo questo articolo e guarda quanti vantaggi hai scegliendo Carta Revolut per gestire i tuoi risparmi e pagamenti da un’unica app semplice, gratuita e, soprattutto, intuitiva. Rendi la tua vita finanziaria smart in pochi minuti.

Carta Revolut: come riscattare 3 mesi di Premium GRATIS

Riscattare Carta Revolut con 3 mesi di Premium gratis è facile e veloce. Clicca su questo link e alla pagina inserisci il tuo numero di telefono nell’apposito riquadro. Poi seleziona il bottone “Inizia subito”. Così riceverai il link per scaricare l’app ufficiale.

Una volta installata sul tuo dispositivo, apri il tuo conto in pochi click registrando i tuoi dati. Terminata anche questa operazione effettua l’upgrade e ricevi la tua prova di Premium gratis. In pochi istanti la tua richiesta sarà inoltrata e avrai accesso a tutte le funzionalità a pagamento senza costi aggiuntivi per 3 mesi.

Attivando Carta Revolut entri in un mondo fatto di risparmio e di premi. Ottieni le migliori offerte così da migliorare i tuoi acquisti. Smetti di pagare abbonamenti indesiderati. Grazie alla sua app avrai sott’occhio tutti gli abbonamenti attivi e potrai annullarli direttamente dal tuo dispositivo.

Le carte sono bellissime da vedere, ma altrettanto pratiche da utilizzare. Oltre a ogni apparenza, hanno funzionalità specifiche e particolarmente utili. Riceverai notifiche di pagamento istantanee e potrai gestire la sicurezza della tua carta direttamente dall’app. Compatibile con Google Pay e Apple Pay non dovrai averla con te fisicamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.