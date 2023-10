Rendimenti stellari con Banca Aidexa: tasso massimo al 4,75%

L’incertezza dei mercati può rendere difficile far fruttare i propri risparmi. Ecco perché Banca Aidexa offre una soluzione affidabile e profittevole per far crescere il tuo patrimonio: il Conto Deposito X Risparmio.

Con il Conto Deposito X Risparmio di Banca Aidexa, hai la possibilità di ottenere un tasso annuo lordo fino al 4,75%, il tutto mentre i tuoi risparmi sono completamente tutelati dal Fondo Interbancario Tutela Depositi (FITD).

Il FITD garantisce infatti la sicurezza dei tuoi risparmi: puoi dormire sonni tranquilli, consapevole che il tuo denaro è al sicuro. Il Conto Deposito X Risparmio di Banca Aidexa è un investimento solido, progettato per coloro che cercano la tranquillità finanziaria senza dover scommettere sui mercati.

Fai fruttare i tuoi risparmi e sostieni l’economia delle Pmi

Una delle caratteristiche principali del Conto Deposito X Risparmio è la sua facilità di apertura. Puoi infatti aprirlo comodamente online senza l’obbligo di dover avviare un conto corrente con la banca. È un’opzione conveniente per chi desidera rendere i propri risparmi redditizi senza complicazioni.

Anche il suo funzionamento è semplice. Puoi depositare i tuoi risparmi per una durata compresa tra un minimo di 3 e un massimo di 36 mesi. Più a lungo è il vincolo, più alto sarà il tasso di rendimento offerto. Alla scadenza del vincolo, il capitale e gli interessi maturati vengono accreditati direttamente sul tuo conto corrente. Inoltre, hai la flessibilità di recuperare i tuoi risparmi, qualora ne avessi bisogno, comunicandolo dall’area riservata a partire da 32 giorni prima della scadenza del vincolo.

Il Conto Deposito X Risparmio di Banca Aidexa non solo ti permette di far fruttare i tuoi risparmi, ma contribuisce anche al progresso del paese. Attraverso il tuo deposito, la banca finanzia progetti delle piccole e medie imprese italiane, sostenendo la crescita economica.

In breve, ecco cosa ottieni con il Conto Deposito X Risparmio di Banca Aidexa:

Rendimento annuo lordo fino al 4,75%

Sicurezza totale grazie al FITD

Facile apertura online senza obblighi aggiuntivi

Flessibilità nella scelta della durata del vincolo

Contributo al futuro economico dell’Italia

Se stai cercando un modo affidabile per far crescere i tuoi risparmi, il Conto Deposito X Risparmio di Banca Aidexa è la risposta. Non lasciare che l’incertezza finanziaria ostacoli i tuoi piani futuri. Apri il tuo conto oggi e inizia a costruire una base finanziaria solida per il domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.