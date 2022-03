Rendi smart qualsiasi oggetto USB: autentica GENIALATA a 16€

Questo dispositivo è in grado di rendere immediatamente smart, e connesso in WiFi, qualsiasi device USB. Potrai immediatamente iniziare a gestirlo tramite smartphone oppure usando l'assistente vocale Alexa o Google.

Immagina di automatizzare la gestione di diffusori di aromi, strisce LED, lampade e qualsiasi altro dispositivo alimentato proprio tramite porta USB. Un prodotto super interessante, oltre che curioso e particolare. Ho scovato il migliore per equilibrio fra qualità e prezzo: quello di Sonoff. Adesso da Amazon puoi portarlo a casa a 16,99€ appena. Completa l'ordine al volo e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Ogni dispositivo USB diventa smart: utilissimo

Un prodotto super semplice da configurare e iniziare a utilizzare. Basta inserirla fra il dispositivo USB che vuoi rendere smart e la presa di collegamento a muro.

In un attimo, con l'aiuto dell'applicazione per lo smartphone, completi la configurazione iniziale e colleghi a Internet l'accessorio tramite WiFi. Da quel momento in poi, l'oggetto che desideravi diventa connesso e puoi facilmente gestirlo da qualsiasi parte del mondo tu sia: basta lo smartphone oppure l'assistente vocale Alexa o Google.

Ancora, tramite l'applicazione è possibile programmare accensioni e spegnimenti e rendere così automatica la gestione del dispositivo. Insomma, un prodotto super utile in una marea di contesti: mi vengono in mente lampade, umidificatori e profumatori ambientali, ma anche ventilatori da tavolo e non solo. Insomma, il panorama di prodotti che usano una porta USB per l'alimentazione è enorme. Con questo gioiellino puoi renderli subito smart.

Porta adesso a casa il tuo nuovo accessorio a prezzo più che accessibile. Completa l'ordine al volo per averlo a 16€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.