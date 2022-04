Rendi ETERNE le tue videocassette: bastano 9€ su Amazon

Le videocassette sono parte della nostra infanzia. A bordo spesso ci sono ricordi, che potrebbero andare persi perché il tempo logora e rovina i nastri. Per fortuna, basta veramente pochissimo per renderli eterni.

Da Amazon, con 9,99€ porti a casa un digitalizzatore in grado di passare sul tuo PC i video presenti sulle VHS in pochissimi step. Tutto quello che ti serve è un vecchio videoregistratore o una videocamera che supporti – appunto – le VHS.

Per recuperare subito i tuoi ricordi, tutto quello che devi fare è completare l'ordine al volo. Godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Videocassette: i tuoi ricordi diventano eterni

Che si tratti della tua prima comunione o di un qualsiasi filmato al quale sei affezionato, non dovrai più preoccuparti del fatto che sia intrappolato all'interno di un vecchio supporto analogico.

Con questo dispositivo sarà semplicissimo rendere digitali le clip che più ami. Basta collegarlo al computer e al videoregistratore e – tramite un qualsiasi software di acquisizione – potrai compiere la magia. I tuoi video rimarranno sull'hard disk del computer e potrai condividerli, conservarli o effettuare un back up sul cloud.

Naturalmente, il digitalizzatore puoi utilizzarlo all'infinito: sfruttalo con tutte le VHS in tuo possesso e rendi eterne le clip sulle tue videocassette. Non solo: puoi usarlo anche per altri supporti, come i DVD. Completa l'ordine al volo da Amazon per approfittarne. Lo prendi a 9€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.