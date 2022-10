Rendi Apple iPad UNICO con questa penna firmata Logitech, soi 40€

Rendi il tuo dispositivo Apple ancora più speciale abbinandogli una penna. No, non un modello che ti fa spendere un patrimonio ma un gioiellino come questo di Logitech. La Crayon Digital Pencil è l’accessorio che ti manca su iPad, compatibile con modelli dal 2018 in poi, ora che è in promozione è un affare.

La porti a casa con soli 47€ se completi l’acquisto al volo, il ribasso del 33% ti fa risparmiare e non poco quindi non perdere tempo. Sulla qualità non puoi avere dubbi, il marchio è famoso in tutto il mondo. Completa l’acquisto ora.

Logitech Crayon Digital Pen, l’accessorio da avere con iPad

Non c’è niente da fare, una volta che acquisti un iPad devi sfruttarlo sotto tutti i punti di vista e se tra i tuoi averi manca ancora una penna, fattelo dire: devi rimediare al più presto.

Ti segnalo questa di Logitech non solo perché ha un ottimo prezzo, ma perché tra un mondo di modelli presenti online, questa ha un marchio ben conosciuto alle spalle e non ti delude né in termini di prestazioni che di qualità.

Realizzata con un design che ti impedisce di trovarla scomoda, al suo interno ha features uniche nel suo genere. Ad esempio puoi appoggiare il palmo sul display senza paura che il segnale dello stilo non venga catturato o, ancora, puoi regolare lo spessore delle linee che tracci in modo semplicissimo. La punta intelligente regola automaticamente il tratto in base all’inclinazione che utilizzi.

E se tutto questo non ti basta, non posso non farti presente che anche la durata della batteria è un vero successo.

Collegati subito su Amazon e approfitta di questo ribasso incredibile, porti a casa la tua Logitech Crayon Digital Pencil a soli 47,99€ con il ribasso del 33% in corso.

