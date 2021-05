Insieme ai nuovi smartphone, il colosso cinese lancia oggi in Italia anche i nuovi Realme Buds Q2. Gli interessanti auricolari senza fili costano appena 29,99€, ma in promo puoi portali a casa a 24,99€ (solo su Relame.com).

Realme Buds Q2 ufficiali in Italia

Bellissimi esteticamente, il design in ear è certamente uno dei suoi punti di forza principali. Ovviamente però non è certamente l’unico. Infatti, il wearable offre funzionalità esclusive come la cancellazione del rumore in chiamata, feature rarissima in questa fascia di prezzo. Non solo, grazie alla modalità gioco, potrai godere di una latenza bassissima.

Non mancano i controlli touch direttamente sulle cuffiette, la ricarica rapida e la connessione Bluetooth istantanea. A completare un prodotto già molto interessante, ci sono driver da 10 millimetri con bassi accentuati e un’autonomia energetica che può arrivare fino a 20 ore.

Come anticipato, al lancio sarà possibile accaparrarsi i nuovi Realme Buds Q2 a 24,99€ invece di 29,99€. Potrai trovarli su Realme.com solo il 18, 19 e 20 maggio 2021.

Smartphone