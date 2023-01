Relax e casa pulita: robot Proscenic ASPIRA e LAVA come se fossi tu

Torni a casa dal lavoro, hai un giorno libero e lo devi passare a pulire la casa altrimenti rischi di vedere le palle di polvere girare per le stanze come se fossi nel Far West. Una bella seccatura, che ne dici? Se solo avessi un aiutante in casa come il Proscenic 850T, un robot straordinario.

Ebbene sì, questo gioiellino riesce sia ad aspirare che lavare i tuoi pavimenti senza necessità di aiuto. Lo imposti, lo fai partire e trovi tutto pulito in una sola passata. Grazie al ribasso del 26% su Amazon te lo fa portare a casa con appena 169€. Che fai, non ne approfitti? Completa l’acquisto ora.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Proscenic 850T, il robot che ti pulisce casa mentre ti rilassi

Oltre a poterlo programmare e farlo partire anche quando non sei in casa, questo robot della Proscenic è un vero e proprio gioiellino. Silenzioso ma potente, riesce a tirare via qualunque genere di sporco senza distinzioni.

Animali domestici o capelli in giro sul pavimento? Vengono aspirati senza problemi quindi se rientri in queste due categoria sai di essere coperto a priori.

Senti un po’: con l’applicazione sul telefono hai la mappa della tua casa ricostruita nei minimi dettagli (merito dei sensori di prima qualità di cui è dotato questo prodotto) per poter pulire anche solo delle determinate zone o consultare come sta andando il ciclo. Oltre a poterlo gestire con un tap hai a portata di mano telecomando e voce. In che senso? Beh, se hai Amazon Alexa o Google Assistant è completamente compatibile.

Che altro dirti se non che è il regalo che ti devi fare?

Non perdere questa occasione e porta a casa il tuo robot lava e aspira di Proscenic a soli 169€ da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.