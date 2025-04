La REGINA delle tastiere wireless, Logitech MX Keys S, ora in OFFERTA TOP

Non perdere questa straordinaria occasione per avere una delle migliori tastiere wireless in commercio a un prezzo decisamente più basso. Vola su Amazon e potrai mettere nel tuo carrello la mitica Logitech MX Keys S a soli 80,99 euro, invece che 129 euro.

Sul prezzo di listino, anche se da mobile potresti non vederlo, c’è uno sconto del 37% che quindi adesso ti permette di risparmiare ben 48 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 16,20 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech MX Keys S: a questo prezzo è da prendere al volo

Non ci sono dubbi, la Logitech MX Keys S è sicuramente una delle migliori tastiere wireless in commercio e quindi a un prezzo del genere è da prendere a occhi chiusi. Potrai vivere un’esperienza di digitazione incredibilmente fluida grazie a tasti precisi e leggermente concavi per garantire il massimo del comfort.

La retroilluminazione intelligente che si attiva quando avvicini le mani e aumenta o diminuisce d’intensità in base alla luce circostante è veramente una di quelle cose che fa la differenza. È dotata anche di un tastierino numerico e potrai abbinarla fino a 3 dispositivi contemporaneamente passando da uno all’altro in modo semplice. Troverai il suo ricevitore incluso per una connessione veloce e stabile sui sistemi operativi Windows, MacOS e Linux. Ottima anche la batteria che dura fino a 10 giorni con una ricarica completa e che puoi ricaricare tramite il cavo USB in dotazione.

Metti le mani dunque su una delle migliori tastiere wireless in commercio a un prezzo bassissimo. Approfitta dell’offerta di Amazon e acquista la splendida Logitech MX Keys S a soli 80,99 euro, invece che 129 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.