Regalo Prima Comunione 2022: 5 idee tech INFALLIBILI a meno di 100€

Spesso manca il tempo per scegliere un regalo per la Prima Comunione che sia bello, non troppo costoso, di qualità e pronto a far felice il bambino che lo riceverà. Che si tratti di un maschio o di una femmina, di certo un prodotto tech lo renderà contento. Cosa prendere a meno di 100€ che faccia fare bella figura? Dai un’occhiata alle mie 5 proposte. Sono tutte molto interessanti e le trovi su Amazon con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Regalo Prima Comunione 2022: proposte tech a meno di 100€

Una selezione solo di prodotti di brand super noti e di qualità (nessuno vuole fare una brutta figura, lo so bene!). Sono stata però attenta al prezzo, rimanendo sotto i 100€. Il pensiero ideale da fare sia se si tratta di un parente sia se invece è il figlio di un amico o di un collega prendere per la prima volta l’eucarestia.

Sennheiser HD 350BT, cuffioni over ear Bluetooth a 65,98€ (prezzo pieno 99,99€). Disponibile in bianco e in nero, questo modello di cuffie è perfetto per ascoltare la musica senza il vincolo dei cavi e con una qualità eccezionale. Pieghevoli e portatili, sono pienamente compatibili anche con smartphone Android e iOS. Anzi, tramite l’applicazione apposita puoi personalizzare l’esperienza d’ascolto. Ancora, possono essere usati per parlare al telefono e c’è un pulsante dedicato all’interazione con l’assistente vocale Siri o Google Assistant.

Samsung Galaxy Buds2 a 85,60€ (invece di 149€). Eccellenti auricolari true wireless spuri compatti. Disponibili in diversi colori, garantisco un’esperienza di ascolto di altissima qualità grazie anche alla presenza della cancellazione attiva del rumore. L’ideale da abbinare a smartphone Android e iOS.

Huawei Watch Fit a 49,90€ (prezzo pieno 99€). Uno smartwatch eccezionale, con ampio display ad altissima visibilità, e con anche GPS integrato. Il display AMOLED da 1,64″ è il suo principale punto di forza. Inutile regalare wearable studiati per i bambini, che verrebbero abbandonati nel giro di pochissimo tempo. Questo dispositivo, dotato di un sacco di funzioni, è certamente l’ideale da regalare a un maschietto o una femminuccia (c’è anche in rosa) che già possiede uno smartphone.

Echo Show 5 2021, smart display di ultima generazione, a 44,99€ (prezzo pieno 84,99€). Uno schermo intelligente dotato del supporto all’assistente vocale Alexa, che permette di interagire utilizzando direttamente la voce. Anche chi non ha molta esperienza con la tecnologia potrà divertirsi chiedendo informazioni oppure usando i giochi offerti dalle tante skill. Ovviamente, è possibile anche usarlo per gestire la casa smart. Ancora, c’è una videocamera integrata che permetterà di effettuare videochiamate, ma non preoccuparti della sicurezza: si può oscurare in modo fisico, garantendo così il massimo della privacy.

JBL Flip 6, potente speaker audio Bluetooth a 99,90€. Uno dispositivo che di sicuro sarà apprezzatissimo. Bassi alti e nitidi, qualità eccellente del suono e fino a 12 ore di funzionamento senza il vincolo dei cavi. Ben 30W di potenza per ascoltare la musica ovunque, anche vicino all’acqua. Infatti, non manca la certificazione IP67 a garanzia della resistenza al contatto accidentale con i liqui.

Insomma, per fare un regalo per la Prima Comunione sicuramente apprezzato, nel 2022 un prodotto tecnologico può essere sicuramente un’ottima soluzione. Queste chicche a meno di 100€ su Amazon ti permetteranno di fare un’ottima figura, rendendo soprattutto felice il festeggiato, sia che si tratti di un bambino sia che si tratti di una bambina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.