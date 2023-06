Regalo ePRICE: stampante multifunzione Canon in super offerta a 34,99 euro

Canon Pixma MG2550s è una stampante multifunzione ideale per uso domestico. Il suo principale punto di forza è la velocità di stampa, scansione e copia, unita all’impeccabile qualità dello storico marchio giapponese.

L’offerta di ePRICE rientra tra i più interessanti sconti disponibili nella sezione Sconti alla Rovescia: la stampante Canon è in vendita a 34,99 euro anziché 57 euro, per effetto del maxi sconto del 39%. Affrettati però, perché quelli rimasti sono gli ultimi pezzi disponibili.

Canon stampante multifunzione Pixma in sconto del 39% sul sito di ePRICE

La stampante Pixma di Canon si distingue per il suo design compatto ed elegante. Le sue dimensioni sono ideali per qualsiasi tipo di scrivania e ambiente, sia che tu scelga di usarla a casa oppure al lavoro.

L’altro suo principale punto di forza è la facilità d’uso. Basta che premi il pulsante stampa sul PC per far sì che sia pronta a stampare prima ancora di accendersi. E a proposito di questo, grazie all’accensione e allo spegnimento automatico sei in grado di ridurre i consumi.

Un’altra chicca della stampante multifunzione Canon sono le cartucce ad alta capacità XL. Opzionali, se decidi di acquistarle otterrai un risparmio fino al 30% di inchiostro a pagina rispetto alle cartucce standard originali di Canon.

Corri ad aggiungere al carrello la Canon Pixma MG2550s in offerta, così da risparmiare 22 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. E non paghi nulla nemmeno per le spese di spedizione.

