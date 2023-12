Regalati una VPN sicura e veloce a Natale con meno di 4€ al mese

Una VPN sicura e veloce è il miglior regalo che puoi farti a Natale per rendere più sicura la tua attività sul web e rafforzare la privacy online. Ancora per poco è disponibile l’offerta esclusiva natalizia di NordVPN, punto di riferimento del settore, che offre sconti fino al 65% sui piani di due anni, con prezzi a partire da 3,79 euro al mese invece di 8,29 euro, con in più 3 mesi extra in regalo. Ecco il link all’offerta.

Oltre a offrire il servizio VPN più veloce, NordVPN mette in campo tutta una serie di funzionalità per la sicurezza che consentono ai suoi utenti di vivere serenamente la navigazione online e godersi lo streaming e altre attività web meglio di tanti altri. Tra queste spiccano Threat Protection e Meshnet, i due fiori all’occhiello della VPN numero uno al mondo.

VPN sicura e veloce: ecco l’offerta esclusiva di NordVPN a Natale

Il piano di due anni di NordVPN più economico è quello Standard,in promo a 3,79 euro al mese per i primi 2 anni (54 per cento di sconto), con 3 mesi extra di servizio in regalo. Incluso nel pacchetto la VPN sicura e ad alta velocità e la funzionalità Threat Protection che protegge da malware, pubblicità online e tracciamento da parte dei siti web.

Anche il piano Plus è in sconto del 54%, con prezzo da 4,79 euro al mese per i primi 24 mesi, a cui si aggiungono 3 mesi aggiuntivi gratis. Oltre ai vantaggi del profilo Standard, include un password manager compatibile su tutti i dispositivi e il monitoraggio del dark web.

Infine c’è il piano Completo, in offerta a 5,79 euro al mese per i primi 2 anni grazie al maxi sconto del 65%. Questo profilo, oltre a includere tutti i vantaggi dei piani Standard e Plus, offre uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB e l’utilizzo della crittografia dei file di nuova generazione.

Approfitta dell’offerta esclusiva di NordVPN sui piani di due anni, grazie alla quale hai la possibilità di risparmiare fino al 65%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.