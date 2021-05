L'idea di avere un bel tablet potente, che si posizionasse esattamente come via di mezzo fra lo smartphone e il PC ti alletta da tempo. Allo stesso tempo però, non hai voglia di investire chissà quale budget perché non è un prodotto di vitale necessità. Quindi, per la paura di comprare un prodotto del quale pentirti dopo un attimo, eviti del tutto l'acquisto.

So che è una dinamica che ti è familiare, lo capisco bene perché è un ragionamento più che sensato: sotto i 300€ non compri tablet decenti. Giusto? No. O meglio, si, ma non nella totalità dei casi: ci sono alcune rare eccezioni e se queste sono anche in sconto, come il Teclast M30 Pro che scoprirai oggi, allora c'è da fare un vero e proprio affare. In questo caso, il gioiellino (con scheda da tablet top di gamma) passa da 219€ a 139€ su Amazon, ma attento: è un'offerta lampo, che durerà solo pochissime ore. Perché è un prezzo eccezionale? Lascia che te lo racconti.

Il tablet potente costa pochissimo su Amazon

Il brand, è necessario conoscere lui per capire tutto il prodotto. Teclast: da anni sul mercato dell'elettronica, è ancora conosciuto solo da una nicchia di appassionati di tecnologia. I suoi prodotti però sono eccezionali e godono di eccezionale equilibrio fra qualità e prezzo: perché lo conoscono in pochi? Facile: per avere dispositivi che mantengono un prezzo basso, senza tagliare la qualità, l'unico modo è tagliare sulla pubblicità!

Ecco perché è una fortuna venire a conoscenza di marchi come questo: sono una vera e propria miniera di risorse per gli appassionati di tecnologia.

Teclast M30 Pro è forse il prodotto del quale la compagnia è più fiera: un tablet con schermo FHD da 10,1″ che vanta una scheda tecnica assurda. Senza perderci troppo, lascia che ti riassuma i punti chiave:

processore octa core (l'ottimo Mediatek Helio P60), affiancato da 6GB di RAM e ben 128GB di memoria interna;

(l'ottimo Mediatek Helio P60), affiancato da e ben 128GB di memoria interna; batteria enorme da 7500 mAh;

enorme da 7500 mAh; supporto alla SIM per navigare su Internet in 4G anche quando no c'è il WiFi;

per navigare su Internet in 4G anche quando no c'è il WiFi; GPS integrato (perfetto come navigatore satellitare!);

integrato (perfetto come navigatore satellitare!); Android 10 con i Servizi Mobili di Google (GMS);

con i Servizi Mobili di Google (GMS); corpo in metallo e design ultra moderno;

due speaker audio per audio stereo.

Insomma, la soluzione perfetta per lavorare, divertirsi, videogiocare, guardare un film e anche studiare. Con una scheda tecnica così, se fosse di una qualsiasi altra marca, il prezzo sarebbe oscillato intorno ai 400€. Invece, Teclast M30 Pro ha un prezzo di listino di 219,99€ e non solo: se sarai veloce, oggi potrai prenderlo addirittura a 139€, direttamente da Amazon. Ricordati solo di spuntare il coupon in pagina, prima di mettere il prodotto nel carrello. Se cerchi un tablet, potente e completo, l'hai trovato: oggi è il giorno perfetto per fare un affare.

