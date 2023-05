Regalati un buono Amazon da 100€: ti basta aprire un SelfyConto

Offerta imperdibile: SelfyConto lancia una promozione esclusiva per gli amanti degli acquisti online: tutti i nuovi clienti che aprono un conto corrente SelfyConto potranno ricevere un generoso Buono Regalo Amazon del valore di 100 euro. Proposta da Banca Mediolanum, SelfyConto è una piattaforma all’avanguardia e digitale che ti consente di gestire tutte le tue finanze in modo estremamente smart, senza rinunciare ai vantaggi offerti da una istituzione bancaria tradizionale.

Come ottenere un buono Amazon da 100 euro

Partecipare all’iniziativa e ottenere il bonus è estremamente semplice. La prima cosa da fare è aprire un conto SelfyConto, ma attenzione: l’offerta è valida esclusivamente per i nuovi clienti. Purtroppo, i titolari di conti esistenti non potranno cogliere questa opportunità.

Una volta aperto il conto, il passo successivo è semplicemente accreditare il proprio stipendio mensile o effettuare acquisti con la Mediolanum Card per un totale di almeno 1.000 euro nei primi tre mesi dall’apertura del conto. Una volta completati con successo tutti questi passaggi, il premio sarà tuo: un buono Amazon da 100 euro, che potrai caricare sul tuo account personale e utilizzarlo per gli acquisti online che desideri, senza alcun vincolo.

Ma perché scegliere SelfyConto? Oltre all’opportunità di guadagnare un sostanzioso buono Amazon, devi sapere che quella offerta da SelfyConto è la soluzione ideale per semplificare la tua vita finanziaria. Grazie alla pratica e gratuita app disponibile per smartphone, infatti, potrai gestire il tuo conto in modo facile e veloce: effettua tutte le principali operazioni bancarie in tempo reale, visualizza i tuoi movimenti oppure opera su 24 mercati mondiali.

Con SelfyConto riceverai una carta di debito realizzata in PLA, un materiale che riduce l’utilizzo di plastica dell’80%. Inoltre, avrai accesso a una vasta gamma di servizi aggiuntivi, tra cui SelfyCare Travel, un’assicurazione di viaggio che ti proteggerà ovunque tu vada, e SelfyCare LifeProject, che tutelerà i tuoi progetti di vita e le persone a te care.

Aprire un SelfyConto è semplicissimo: collegati a questo link, fornisci un documento d’identità, codice fiscale e indirizzo e-mail. Avrai bisogno di uno smartphone e una webcam per il processo di identificazione. Una volta aperto il tuo conto e soddisfatto i requisiti necessari, potrai ricevere il tuo buono regalo Amazon da 100 euro e spenderlo come meglio preferisci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.