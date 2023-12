Regala Super Mario Bros. Wonder per Natale: 10€ di SCONTO su Amazon

Super Mario Bros. Wonder è IL gioco del Natale 2023 per chiunque possegga una Nintendo Switch. Questo fantastico capitolo 2D dell’amata serie, giocabile anche in cooperativa, è disponibile su Amazon con uno sconto di 10 euro rispetto al prezzo ufficiale. E la consegna è garantita entro Natale.

Super Mario Bros. Wonder: il regalo di Natale più desiderato

Super Mario Bros. Wonder è il primo capitolo completamente nuovo della serie Super Mario Bros. in oltre 10 anni, e porta il divertimento a un livello mai visto prima.

La vera rivoluzione avviene grazie all’introduzione dei “fiori meraviglia“, che trasformano il gameplay in modi imprevedibili. Ogni partita è un’avventura unica, con sorprese e sfide che renderanno l’esperienza di gioco sempre fresca e coinvolgente.

L’opzione multiplayer, sia in locale che online, rende Super Mario Bros. Wonder perfetto per serate di divertimento con amici e familiari. Unisciti a Mario, Luigi, Toad, Peach, Daisy e Yoshi in questa avventura coinvolgente che saprà conquistare giocatori di tutte le età.

La novità più entusiasmante è il potenziamento di Mario che lo trasforma in Mario elefante, aggiungendo un elemento di gioco divertente e originale. Vivi la magia del Natale con un titolo che è facile da approcciare per giocatori di tutte le età grazie al suo stile 2D, ma che allo stesso tempo offre sfide appassionanti per i giocatori più esperti.

Non perdere l’occasione di rendere il Natale indimenticabile per te e i tuoi cari. Ordina subito Super Mario Bros. Wonder su Amazon e risparmia 10 euro sul prezzo originale. Un regalo che porterà gioia e divertimento sotto l’albero natalizio.

