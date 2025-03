Redmi Watch 5 Active: chiamate Bluetooth, autonomia 18 giorni, resistenza 5ATM

Ti sei finalmente deciso ad acquistare una smartwatch ma non sai esattamente quale sia il modello più adatto alle tue esigenze? Se non vuoi spendere troppo vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Redmi Watch 5 Active a soli 33,98 euro, invece che 34,99 euro.

Probabilmente stai pensando che lo sconto del 3% non è certo da strapparsi i capelli però si tratta comunque di un ottimo prezzo per uno dei migliori smartwatch di questa fascia. Potrai avvalerti di tantissime funzioni per monitorare il tuo stato di salute, per ricevere notifiche collegandolo al tuo smartphone e fare tante attività sportive.

Redmi Watch 5 Active ha tante funzioni e un prezzo molto basso

Per il prezzo che costa sicuramente Redmi Watch 5 Active è uno dei migliori acquisti della categoria. Innanzitutto ha un design molto bello ed elegante con un display LCD da 2 pollici e un touch molto sensibile. I colori sono vividi ed è perfettamente visibile anche alla luce del sole. Gode di un cinturino in silicone che non fa sudare il polso e garantisce un ottima comodità.

Collegandolo in modalità Bluetooth al tuo smartphone potrai ricevere le varie notifiche di messaggi, email e social, nonché rispondere direttamente alle chiamate. È in grado di monitorare costantemente il battito del cuore, l’ossigenazione del sangue e le fasi del sonno. Potrai scegliere tra le oltre 140 modalità di allenamento e goderti la resistenza all’acqua fino a 50 metri per usarlo sia al mare che in piscina.

Una vera potenza che oggi potrai avere a molto meno del suo prezzo. Dunque non perdere tempo rischiando di arrivare troppo tardi. Vai all’istante su Amazon e acquista il tuo Redmi Watch 5 Active a soli 33,98 euro, invece che 34,99 euro. Concludi subito l’ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.