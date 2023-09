Redmi Watch 3 Active, lo smartwatch PIÙ VENDUTO di Amazon crolla a 39€

Impossibile pareggiare l’occasione odierna di Amazon che ha come protagonista l’ottimo wearable Redmi Watch 3 Active. Il più amato e apprezzato smartwatch del momento, infatti, può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 39€ – con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime.

Nonostante il prezzo di vendita super conveniente e alla portata di tutti, il device a marchio Redmi è pronto a soddisfare le tue esigenze senza mai un passo falso.

Solo su Amazon puoi trovare Redmi Watch 3 Active ad appena 39€: occasione d’oro

Bello, comodo da indossare e con un design decisamente accattivante, lo smartwatch del colosso cinese monta un bel display LCD da 1.83″ inserito all’interno di una struttura perfettamente impermeabile fino a 50 metri di profondità.

Compatibile con iOS e Android e alimentato da una batteria che ti assicura fino a 12 giorni di autonomia con una singola carica, Redmi Watch 3 Active monta anche un sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco e anche della SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue). In tutto ciò, come se non bastasse, è presente anche il supporto a più di 100 modalità di allenamento per migliorare la tua forma fisica.

Insomma, cos’altro ti aspetti da uno smartwatch venduto a un prezzo così conveniente? Acquista subito Redmi Watch 3 Active per riceverlo a casa già nella giornata di domani e senza spese di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

