Redmi Watch 3 Active a soli 39,99€ col FUORITUTTO UNIEURO

Lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active rientra tra le offerte della promo Fuoritutto di Unieuro, dove è in vendita a 39,99 euro, con possibilità di pagarlo in 3 rate a interessi zero con Klarna e PayPal da 13,33 euro al mese. Le spese di spedizione sono gratuite e la consegna è stimata nei primissimi giorni della prossima settimana.

Redmi Watch 3 Active è uno smartwatch dall’ottimo rapporto qualità-prezzo che vanta un ampio display, funzioni complete di monitoraggio dello stato della salute, una batteria di lunga durata e il supporto delle chiamate via Bluetooth.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active protagonista del Fuoritutto Unieuro

Una delle novità più interessanti della nuova generazione del Watch 3 di Redmi è il generoso display da 1,83 pollici. Uno schermo così ampio consente di visualizzare tutte le informazioni all’istante, dai dati di allenamento alle notifiche dei messaggi.

Oltre al display più ampio, il nuovo smartwatch della casa asiatica conferma di aver compiuto un ulteriore passo in avanti nelle funzioni di monitoraggio della salute. Gli utenti possono contare infatti sul rilevamento della saturazione dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale e quello del sonno. Le misurazioni sono sorprendentemente veritiere.

Infine, in aggiunta al già citato supporto delle telefonate Bluetooth, segnaliamo la batteria in grado di coprire 12 giorni di utilizzo e la ricarica magnetica. Grazie a quest’ultima, il processo di carica è ora più intuitivo rispetto al passato.

Lo smartwatch Redmi Watch 3, versione Active, è in offerta a 39,99 euro sul sito unieuro.it, con possibilità di pagarlo in 3 rate a interessi zero e spese di spedizione gratuite.

