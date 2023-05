Redmi Watch 2 Lite: SUPER SCONTO e TASSO ZERO su Unieuro

Vola su Unieuro e scegli il vero risparmio. Acquista ora il Redmi Watch 2 Lite a soli 64,99 euro, invece di 79,99 euro. Ultimo giorno per questa offerta disponibile solo online che ti garantisce la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine. Addirittura puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 21,66 euro al mese. Ti basta selezionare PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

Realizzato da Xiaomi, questo è un ottimo smartwatch che include diverse funzionalità per salute e forma fisica. Partiamo subito dal display da 1,55 pollici. Touch e a colori, offre un ampio spazio per la consultazione chiara di tutte le informazioni. Allenati senza problemi registrando i tuoi progressi grazie alle oltre 100 modalità fitness incluse. Inoltre, portalo sempre con te anche in acqua grazie al fatto che è impermeabile fino a 5 ATM.

Redmi Watch 2 Lite: l’alleato per la tua salute

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite è il perfetto alleato della tua salute. I suoi sensori, posizionati sotto la cassa e a contatto con il tuo polso, registrano 24 ore su 24 frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue. Questi due parametri ti permettono di capire il tuo stato generale tutti i giorni, ma anche come reagisce il tuo corpo durante un allenamento. Goditi tutto senza pensieri grazie alla sua batteria della durata di 10 giorni.

Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto. Perciò non perdere altro tempo. Acquista solo online questo smartwatch a soli 64,99 euro, invece di 79,99 euro.

