Redmi Watch 2 Lite: lo smartwatch perfetto che costa niente

Con un display touch da 1,55 pollici e oltre 100 modalità fitness, lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite è lo smartwatch perfetto. Oggi costa niente su Unieuro grazie al volantino I Natalissimi. Acquistalo a soli 39,99 euro, invece di 79,99 euro. Si tratta di un ottimo sconto. Resistente all’acqua fino a 5 ATM, è il compagno ideale per tutti i giorni e per qualsiasi avventura. Sfrutta la consegna gratuita a domicilio oppure ritiralo al pronto presso il negozio più vicino a te.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite: sensori che non sbagliano un colpo

Lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite è dotato di sensori estremamente precisi che monitorano la tua salute 24 ore su 24. Senza sosta misurano frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, qualità del sonno e livello di stress. Inoltre, grazie alle 100 modalità fitness integrate, ottieni un’analisi completa degli allenamenti per raggiungere più facilmente e velocemente i tuoi obiettivi. Con una durata della batteria di 10 giorni ti dimentichi anche di averlo indosso.

Acquistalo ora a soli 39,99 euro, invece di 79,99 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 13,33 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

