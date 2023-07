Redmi Watch 2 Lite (quasi) in REGALO sul Mi Store

Sul Mi Store si sta consumando un’offerta potente che vede come protagonista l’ottimo Redmi Watch 2 Lite by Xiaomi. Per non perderla devi assolutamente essere veloce. Mettilo subito nel carrello a soli 59,99 euro, invece di 79,99 euro. Si tratta di un ottimo sconto, al minimo storico per questo smartwatch sullo store ufficiale italiano di Xiaomi. Dotato di un display touch a colori da 1,55 pollici si presenta con un design moderno.

Di base è resistente all’acqua, può essere tranquillamente utilizzato mentre nuoti in piscina o al mare perché è stato realizzato per raggiungere fino a 5 ATM. La potente batteria garantisce una lunga durata del dispositivo con una sola ricarica, raggiungendo fino a 10 giorni di autonomia. Un ottimo traguardo che ti permette di sfruttare al massimo tutte le sue funzionalità senza la preoccupazione di rimanere “scarico”.

Redmi Watch 2 Lite: un gioiellino, oggi a prezzo speciale

Lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite è un vero e proprio gioiellino. Con oltre 100 modalità fitness, è in grado di monitorare i tuoi allenamenti dall’inizio alla fine. Il GPS Multi-Sistema Autonomo integrato tiene traccia dei tuoi percorsi ed è un valido aiuto per monitorare i tuoi spostamenti durante un allenamento o un’escursione. Interessante dal punto di vista sportivo, risulta utilissimo anche in materia di salute.

Infatti i suoi sensori sono in grado di misurare costantemente, tutto il giorno e tutta la notte, la tua frequenza cardiaca avvisandoti prontamente in caso di anomalie. Inoltre, hai anche un monitoraggio completo dell’ossigeno nel sangue. Infine, puoi personalizzarlo come vuoi e secondo i tuoi gusti grazie agli oltre 100 quadranti disponibili al download. Cosa stai aspettando? Acquistalo ora a soli 59,99 euro, invece di 79,99 euro. La consegna è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.