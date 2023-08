Redmi Watch 2 Lite (quasi) in REGALO sul Mi Store, solo OGGI

Assicurati il Redmi Watch 2 Lite a soli 39,99 euro, invece di 79,99 euro. Questo prezzo super speciale lo trovi solo oggi e solamente sul Mi Store Italia. Perciò ti consigliamo di essere veloce se vuoi aggiudicartene uno. Infatti, le scorte si stanno esaurendo molto velocemente. Si tratta del minimo storico. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua, con spedizione veloce.

Pur essendo economico, questo smartwatch by Xiaomi ti assicura una qualità elevata delle componentistiche e della sua tecnologia. Grazie al display HD Touch da 1,55 pollici hai tutto sotto controllo. Alta risoluzione dei colori, maggiori dettagli, elevato rapporto schermo-corpo, migliore esperienza visiva e controllo tattile perfezionato. Cosa vuoi di più dal tuo nuovo smartwatch? Scoprilo insieme a noi.

Redmi Watch 2 Lite by Xiaomi: tutto per stare bene

Anche se il prezzo è decisamente conveniente, con il Redmi Watch 2 Lite by Xiaomi non devi rinunciare proprio a nulla. Per prima cosa hai un’app multidispositivo eccellente, grazie alla quale puoi gestire personalizzazione – con oltre 100 quadranti – e funzionalità in modo facile, veloce e intuitivo. I suoi sensori sono perfetti per monitorare frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, qualità del sonno e fasi del ciclo.

Resistente all’acqua fino a 5 ATM, puoi portarlo sempre con te. Infatti, tra le varie funzionalità premium, questo smartwatch include anche 100 modalità fitness per misurare, registrare e perfezionare i propri obiettivi. Cosa stai aspettando? Assicurati il dispositivo da polso che ti regala fino a 10 giorni di autonomia della batteria! Acquistalo subito a soli 39,99 euro, invece di 79,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.