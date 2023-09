Redmi Watch 2 Lite: ecco perché non lo lascerai più

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite è un ottimo smartwatch di ultima generazione, capace di migliorare e monitorare sport, salute e benessere. Il suo inconfondibile design rettangolare, dalle linee industriali, oggi offre ancora più display occupando meno spazio grazie all’ottimo rapporto schermo-corpo. Con un display da 1,55 pollici e tecnologia HD hai tutto a portata di polso. Acquistalo in super offerta a soli 54,99 euro, invece di 79,99 euro.

Questa super promozione la trovi solo su Unieuro. Scegliendo l’acquisto online ti assicuri due incredibili vantaggi. Infatti, con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 18,33 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Redmi Watch 2 Lite: un signor smartwatch, by Xiaomi

Realizzato da Xiaomi, il Redmi Watch 2 Lite è uno smartwatch eccellente. Approfitta ora dell’ottima offerta di Unieuro. Con oltre 100 modalità fitness, monitori ogni allenamento sicuro di ottenere dati precisi per migliorarti e raggiungere nuovi obiettivi. Resistente all’acqua fino a 5 ATM, puoi portarlo sempre con te anche sotto la doccia, in piscina e al mare. I suoi sensori misurano parametri importanti per la tua salute come SpO2 e frequenza cardiaca.

Addirittura la batteria in dotazione raggiunge fino a 10 giorni di autonomia con un utilizzo normale. Avendo un GPS multi-sistema autonomo integrato geolocalizzazione e tracciamento dei percorsi è ancora più veloce e immediato. Perciò non perdere altro tempo. Acquistalo ora a soli 54,99 euro, invece di 79,99 euro. Puoi sempre pagare in 3 rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.