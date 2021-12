Redmi Watch 2 Lite lo preordini già IN OFFERTA, veloce

Avere la possibilità di preordinare qualcosa è già un bel vantaggio, ma se te lo porti a casa persino scontato? Pensa un po', ancora deve uscire e già hai l'occasione di risparmiare sopra, se questo non è un affare… Fai un po' tu! Ovviamente mi sto riferendo al favoloso Xiaomi Redmi Watch 2 Lite che per ancora alcune ore su Amazon è acquistabile ad appena 59,99€. Con un bello sconto fai diventare tuo un gioiello di smartwatch che tra le sue caratteristiche vanta punti di forza unici.

Tra un paio di secondi ti spiego subito quali sono, ma prima sappi che la data di uscita è il 19 dicembre e se lo acquisti già da ora, con le spedizioni Prime non puoi che riceverlo in pochissimo tempo. Potresti vederlo arrivare anche dopodomani!

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite: tutti i segreti di questo gioiello

Lo indossi al polso e la tua giornata diventa più tecnologica, a tutti gli effetti. Sembra esagerato, ma in realtà questo smartwatch vanta al suo interno diverse componenti che ti tornano utili, eccome se lo fanno! Disponibile in colorazione nera è praticamente perfetto sia per un polso maschile che femminile e con il suo design semplice e lineare sfoggiarlo in qualsiasi situazione non può che essere un must.

Grande innovazione al suo interno è il sensore dedicato agli allenamenti sportivi. Tieniti forte perché non sei preparato per questo: a tua disposizione hai ben 100 modalità di allenamento che non ti fanno scendere ad alcun compromesso; in particolar modo 17 sono di tipo professionale e includono anche HIIT e Yoga. Non solo, trattandosi di un prodotto resistente all'acqua lo utilizzi anche a contatto con la stessa e non si rovina.

Com'è ovvio che sia, poi, trovi anche un cardiofrequenzimetro, un rilevatore della saturazione e altre funzioni che nel corso delle giornate e delle settimane imparerai ad amare. Le novità, tuttavia, non terminano qui perché non mancano all'appello:

un GPS integrato con quattro sistemi di localizzazione;

con quattro sistemi di localizzazione; un display touch ampio e a colori;

ampio e a colori; una batteria con autonomia da 10 giorni.

Cosa aspetti a preordinarlo? Xiaomi Redmi Watch 2 Lite può diventare tuo a soli 59,99€ su Amazon.