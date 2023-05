Redmi Watch 2 Lite in offerta a meno di 46€ su ePRICE

Display da 1,55 pollici ispirato al design iconico dell’Apple Watch, fino a 10 giorni di autonomia, GPS integrato e oltre 100 modalità fitness. Sono le caratteristiche chiave del Redmi Watch 2 Lite, il nuovo smartwatch di Xiaomi che si candida a diventare un best buy assoluto nella fascia di mercato tra i 50 e 100 euro. Oggi è però ancora più conveniente, lo puoi infatti acquistare in offerta su ePRICE al prezzo di 45,99 euro, il miglior prezzo del web.

Redmi Watch 2 Lite al miglior prezzo su ePRICE

Uno dei principali punti di forza dello smartwatch costruito da Redmi è il software completo, con la chicca del GPS integrato. Le funzioni base che tutti vogliono avere in uno smartwatch da indossare quotidianamente le troverai anche in questo Watch 2 Lite: dalla misurazione dell’ossigeno nel sangue al monitoraggio del sonno, passando per il controllo in tempo reale della frequenza cardiaca allo stress. E la cosa più importante da sottolineare è che le metriche sono precise quanto quelle offerte da sensori più avanzati presenti su indossabili di fascia più alta. Insieme al GPS integrato, l’altra feature killer dello smartwatch Redmi è l’autonomia da 10 giorni, quasi un record per un dispositivo di questa portata.

E quando diciamo miglior prezzo non lo diciamo tanto per dire. Su Amazon lo stesso modello costa 59,90 euro, da Unieuro e MediaWorld idem, mentre sul sito ufficiale il costo rimane pari a 79,99 euro. In pratica su ePRICE lo pagheresti quasi la metà rispetto al prezzo di listino e 15 euro in meno rispetto alle offerte dei principali siti di e-commerce in Italia.

Approfitta dell’ultima promo di ePRICE sul Redmi Watch 2 Lite per pagarlo soli 45,99 euro. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte, quelli rimasti sono gli ultimi pezzi.

