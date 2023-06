Redmi Watch 2 Lite by Xiaomi: PREZZO BOMBA su MediaWorld

Lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite è uno smartwatch di tutto rispetto. Il suo design moderno lo rende molto attraente e adatto sia a un polso maschile che femminile. Rispetto ad altri prodotti simili, questo orologio si distingue dalla massa. Prima di tutto nel prezzo, oggi ancora più basso grazie al Red Friday di MediaWorld. Acquistalo a soli 59,99 euro, invece di 79,99 euro.

Il secondo motivo per cui questo smartwatch è unico riguarda il quadrante. Ampio e ricco di informazioni, si propone su un display Touch HD da 1,55 pollici. Personalizzalo con oltre 100 varianti realizzate appositamente per questo modello dando così libero sfogo alla tua fantasia e creatività. Inoltre, puoi affidarti a più di 100 modalità fitness per monitorare il tuo allenamento.

Redmi Watch 2 Lite: la scelta perfetta per salute, allenamento e tecnologia

Grazie alla tecnologia avanzata dello Xiaomi Redmi Watch 2 Lite puoi tenere sotto controllo diversi parametri legati alla tua salute e puoi farlo per molto tempo prima di doverlo ricaricare. Infatti, la sua batteria garantisce un’autonomia di circa 10 giorni. Tornando alla salute, i suoi sensori professionali misurano 24 ore su 24 frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e livello di stress.

La notte, invece, viene monitorata la qualità del tuo sonno. In questo modo puoi imparare ad assumere sane abitudini di riposo per ottenere maggiore energia durante la giornata. Con il GPS multi-sistema autonomo tracci tutti i tuoi percorsi durante allenamento, escursioni e nuoto. Addirittura, essendo impermeabile all’acqua fino a 5 ATM, lo porti con te in piscina come al mare.

Cosa stai aspettando? Mettilo subito nel carrello a soli 59,99 euro, invece di 79,99 euro, prima che termini in sold out. Questa offertona la trovi solo su MediaWorld grazie alla nuova promozione Red Friday che ti offre prezzi speciale sui migliori prodotti della migliore tecnologia. Scegli l’alta qualità a sconti eccezionali e potenti.