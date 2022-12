Redmi Smart Band Pro: con QUESTA OFFERTA risparmi 10€

Se sei alla ricerca di una nuova smart band economica in grado di supportarti durante tutta la giornata, bella da vedere e con tutte le funzioni fondamentali al loro posto, Redmi Smart Band Pro è l’acquisto ideale. In queste ore è scontata di 10 euro su Amazon, con un prezzo finale di 40 euro. Uno street price che, se confrontato con quello delle altre smart band più popolari oggi disponibili, rende il fitness tracker di Redmi tra i migliori della categoria.

C’è il monitoraggio della frequenza cardiaca, c’è la misurazione del livello di saturazione di ossigeno nel sangue, c’è il supporto a oltre 110 modalità di allenamento, e c’è anche l’impermeabilità fino a 5 ATM: insomma, sbagli a pensare che a questo prezzo si debba rinunciare per forza di cose a una o più di una delle funzionalità che oggi offre una smart band più costosa.

Display e autonomia al top per Redmi Smart Band Pro

Uno dei principali punti di forza di Redmi Smart Band Pro è il rinnovato display Full AMOLED. Rispetto alla generazione precedente cresce fino a 1,47″, per una navigazione e un controllo dei comandi più semplici e una migliore esperienza visiva, grazie anche a una luminosità che raggiunge ora i 450 nit.

L’altro punto di forza del Redmi Smart Band Pro è l’autonomia di 14 giorni con un utilizzo tipico della smart band. Sono numeri che ormai non si vedono più tanto spesso in giro, a testimonianza dell’ottimo lavoro compiuto da Redmi con questo fitness tracker economico. E per avere tutte le informazioni importanti sul telefono, lo puoi associare all’app Mi/Xiaomi Fitness, compatibile con Strava e Apple Health.

Metti ora in carrello la smart band Pro di Redmi per approfittare dello sconto di 10 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La disponibilità è limitata, affrettati.

