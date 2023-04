Redmi Smart Band Pro: 30% di SCONTO su Unieuro anche TASSO ZERO

Acquista la Redmi Smart Band Pro da 11 euro al mese per tre mesi su Unieuro. Questa è una promozione Solo Online con consegna gratuita e sconto del 30% dal prezzo di listino. La disponibilità è ancora immediata, ma sta andando a ruba. Scopri tutte le caratteristiche premium di questa smartband by Xiaomi eccezionale. Il suo display Full AMOLED da 1,47 pollici ti farà innamorare.

Il cinturino è stato progettato per essere morbido e leggero, comodo da indossare tutto il giorno. Inoltre, è anallergico e quindi adatto agli sport anche più estremi dove si suda di più. Con oltre 110 modalità fitness, di cui 15 professionali, non solo ti divertirai a rimanere in forma, ma terrai traccia anche di calorie bruciate, variazioni della frequenza cardiaca e durata dell’allenamento.

Redmi Smart Band Pro by Xiaomi: metti al polso la tecnologia a soli 34€

Il meglio della tecnologia è racchiuso nella Xiaomi Redmi Smart Band Pro. I suoi potenti sensori sono in grado di rilevare automaticamente 3 modalità di fitness: tapis roulant, corsa all’aperto e camminata all’aperto. Devi solo allenarti e questo braccialetto fa tutto il resto. Resistente all’acqua fino a 5AT la porti sotto la doccia come in acque profonde. Scopri come monitora al meglio la tua salute.

Metti nel carrello la smartband di Xiaomi a soli 34 euro, anziché 49,99 euro. Puoi anche decidere di pagarla in 3 rate Tasso Zero da soli 11 euro l’una selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Addirittura con Klarna hai la possibilità di pagare l’intero importo a 30 giorni dall’ordine. Sbrigati perché questa è un’offerta spaziale, Solo Online su Unieuro con consegna gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.