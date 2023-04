Redmi Smart Band 2 SPAZIALE: a un PREZZO da URLO su Xiaomi

Terzo round per lo Xiaomi Fan Festival. Un mondo di sconti ti sta aspettando per un risparmio esagerato sui migliori prodotti di tecnologia a marchio Xiaomi. In questo momento acquisti la fantastica Redmi Smart Band 2 a un prezzo da urlo. Mettila in carrello a soli 22,99 euro, anziché 34,99 euro, grazie al Codice Coupon XFF10G.

Si tratta di una delle smartband più apprezzate al mondo. Dotata di un ampio display da 1,47 pollici con tecnologia TFT, restituisce colori brillanti e informazioni chiare. Il corpo ultrasottile, da soli 9,99 mm, rende questo indossabile eccezionalmente leggero e comodo da portare al polso. Disponibile per la tua forma fisica hai il supporto a oltre 30 modalità di allenamento.

Redmi Smart Band 2: tanta tecnologia oggi a un piccolo prezzo

Approfitta subito dello Xiaomi Fan Festival per assicurarti la Redmi Smart Band 2 a soli 22,90 euro. Fatta su misura per te, questa smartband offre oltre 100 quadranti personalizzabili direttamente dalla tua galleria. La potente batteria garantisce fino a 14 giorni con utilizzo normale e fino a 6 giorni con utilizzo intensivo. Impermeabile all’acqua fino a 5 ATM, la porti con te anche in mare.

Potrai anche personalizzare il tuo cinturino scegliendo tra 6 colori sempre adatti al tuo stile. In morbido silicone anallergico, grazie alla sua chiusura pratica e resistente, è particolarmente adatto per lo sport perché non potrai mai perdere la tua smartband. Abbina facilmente l’orologio al tuo look. Metti subito nel carrello questo spettacolo, ma ricordati di inserire il codice XFF10G.

