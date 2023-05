Redmi Smart Band 2: il REGALO perfetto per la Festa della Mamma (-12€)

Acquista la Xiaomi Redmi Smart Band 2 a soli 22,99 euro, invece di 34,99 euro. Questo super prezzo lo ottieni inserendo il Codice Coupon FESTA10A nell’apposita sezione in carrello prima del check out. Si tratta di un’occasione imperdibile come ottima idea regalo per la Festa della Mamma o se stai cercando una smartband speciale e ricca di funzionalità aggressive.

Creata per le persone che amano il fitness e vogliono rimanere informate su tutti i progressi. Adatta per chi ama la tecnologia e vuole tutta la comodità possibile al polso. Grazie al suo display da 1,47 pollici non ti perdi nemmeno una notifica e consulti tutte le informazioni in modo chiaro, semplice e veloce. Il corpo ultrasottile la rende comodissima da indossare.

Redmi Smart Band 2: la smartband di Xiaomi che fa innamorare

Siamo certi che ti innamorerai della Xiaomi Redmi Smart Band 2. Con oltre 100 quadranti realizzati appositamente per il suo display puoi personalizzarla come più ti piace. Scegli un look elegante, accattivante o raffinato. Adattalo al tuo outfit per essere sempre un passo avanti a tutti. Con oltre 30 modalità fitness raggiungi i tuoi obiettivi controllando durata, calorie bruciate e frequenza cardiaca.

Impermeabile all’acqua fino a 5 ATM la porti sempre con te sotto la doccia, in piscina e anche al mare. I suoi sensori continuano a funzionare in acqua come sulla terra ferma. Monitora la frequenza cardiaca 24 ore su 24, tieni sotto controllo l’ossigenazione del sangue, verifica la qualità del sonno e il livello di stress. Acquistala subito a soli 22,99 euro, invece di 34,99 euro, inserendo il Codice Coupon FESTA10A.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.