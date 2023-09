Redmi Smart Band 2, il wearable DEFINITIVO ad appena 24€ su Amazon

Dimenticati di tutti quei wearable super costosi oggi che l’ottimo Redmi Smart Band 2 è in offerta su Amazon a un prezzo super conveniente, con tanto di consegna rapida e gratuita. Il fitness tracker di Redmi quest’oggi lo paghi appena 24€ grazie allo sconto immediato del 29%, un prezzo che ti lascia spiazzato conoscendo le numerose funzionalità del device.

Redmi Smart Band 2 è sicuramente una smartband molto economica, ma ha dalla sua una scheda tecnica completa ed è anche perfettamente impermeabile all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Appena 24€ su Amazon per il wearable super economico Redmi Smart Band 2

Alimentata da una batteria super ottimizzata che ti accompagna senza fatica per ben 14 giorni, Redmi Smart Band 2 monta un validissimo pannello frontale touch e a colori da 1.47″. Inoltre, è perfettamente compatibile con iOS e Android, mentre sul retro trova posto un sensore HR di prima scelta in grado di registrare costantemente la frequenza cardiaca e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Come se non bastasse, nonostante il prezzo molto economico, Redmi Smart Band 2 supporta più di 30 modalità di allenamento differenti per accompagnarti in palestra o all’aperto offrendoti preziosi consigli su come migliorare la tua forma fisica.

Impossibile trovare un wearable così completo a un prezzo così economico come quello proposto quest’oggi da Amazon; metti subito nel carrello il device di Redmi e preparati a un’esperienza di utilizzo super appagante sin dal primo giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.