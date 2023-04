Redmi Smart Band 2: con QUEST'OFFERTA di Amazon bastano appena 29€

Se siete alla ricerca di una smartband economica e completa, in questo momento, su Amazon c’è un’offerta che potrebbe fare al caso vostro: la Redmi Smart Band 2, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 29,90 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare una smartband economica e adatta a tutti i contesti di utilizzo. Il dispositivo è dotato di un display da 1,47 pollici che consente una migliore gestione delle funzionalità e una visualizzazione ottimale delle notifiche. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto che vi porterà alla pagina Amazon della Redmi Smart Band 2.

Redmi Smart Band 2: a questo prezzo su Amazon è un’offerta imperdibile

La Redmi Smart Band 2 può contare su di un display TFT da 1,47 pollici che offre una superfice maggiore anche rispetto alla best seller Xiaomi Smart Band 7. Si tratta di una comoda smartband pensata per garantire un’esperienza d’uso più simile a quella offerta dagli smartwatch, grazie ad un display mediamente più grande delle dirette concorrenti.

Con la smartband di Xiaomi è possibile sfruttare l‘integrazione con lo smartphone, per ricevere le notifiche, oltre che il monitoraggio dell’attività fisica, con il riconoscimento di oltre 30 modalità di allenamento. C’è poi il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 e la misurazione dell’ossigeno del sangue. La smartband è resistente all’acqua fino a 5 atmosfere.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Redmi Smart Band 2 al prezzo scontato di 29,90 euro. L’offerta in questione è disponibile, per un periodo di tempo limitato, tramite il link riportato qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.