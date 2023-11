Redmi Pad SE: PREZZO INCREDIBILE su Unieuro, solo 149€

Vuoi un tablet veloce ed efficiente senza spendere una fortuna? Ben al di sotto dei 200 euro trovi un vero e proprio portento in prestazioni, immagini e autonomia. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Pad SE, subito ben voluto dagli utenti che lo stanno utilizzando quotidianamente. Oggi è l’ultimo giorno delle offerte Black Friday su Unieuro. Quindi acquistalo ora a soli 149,99 euro, invece di 219,90 euro. Questo super sconto terminerà entro pochissime ore, salvo esaurimento scorte.

Redmi Pad SE: un ottimo tablet sotto i 150€

Risparmia senza rinunciare alla migliore qualità con il Redmi Pad SE 128GB, oggi a soli 149,99 euro. Sotto i 150 euro ti porti a casa, anzi ti arriva gratis, un dispositivo eccellente. I 4GB di RAM, gestiti alla perfezione dalle ottime prestazioni del processore Qualcomm Snapdragon, garantiscono multitasking e stabilità ad ogni utilizzo, anche intensivo e con app o giochi impegnativi. L’ampio display da 11 pollici regala tanto spazio al lavoro e allo svago, questo grazie anche alle cornici sottilissime.

Acquistalo subito a soli 149,99 euro, invece di 219,90 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 49,99 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

