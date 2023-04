Redmi Pad: diventa anche tu un utente CONSAPEVOLE con questa offerta

Il Redmi Pad è un tablet tutto in uno votato al divertimento, con un superbo design monoscocca e una batteria di lunga durata. Votato da più di un addetto ai lavori come il miglior tablet oggi disponibile sul mercato per rapporto qualità-prezzo, l’offerta di queste ore disponibile sul sito ufficiale di Xiaomi è di quelle definitive: solo oggi lo puoi trovare in offerta a 179,90 euro, rispetto a un prezzo di listino pari a 299 euro. Calcolatrice alla mano, hai la possibilità di risparmiare ben 120 euro.

Redmi Pad in sconto di 120 euro sul sito ufficiale di Xiaomi

Un utente inesperto sceglie un tablet soltanto in base alla scheda tecnica, preferendo nella maggior parte dei casi i prodotti più costosi nella convinzione di avere tra le mani il miglior dispositivo. In realtà non sempre le cose stanno così e il nuovo Redmi Pad ne è una chiara dimostrazione. A partire dal design premium con un telaio monoscocca in metallo, per una qualità di costruzione che siamo abituati a trovare in tablet ben più costosi. Goditi poi un intrattenimento coinvolgente, grazie al display con risoluzione 2000 x 1200, frequenza di aggiornamento di 90 Hz e un picco di luminosità pari a 400 nits.

Gli altri due punti di forza del numero uno dei tablet economici sono il processore e l’autonomia. Il MediaTek Helio G99 sorprende per le sue prestazioni, di gran lunga superiori rispetto al passato grazie alla tecnologia di elaborazione da 6 nm. Lo stesso discorso si può fare per la batteria a lunga durata da 8.000 mAh, che assicura 12 ore di gioco, 21 ore di riproduzione video e 26 ore di lettura ininterrotte.

Per diventare un utente consapevole ti è sufficiente cogliere al volo l’offerta del sito ufficiale Xiaomi, in modo da avere tra le mani un tablet completo di tutto a un prezzo inferiore ai 180 euro.

