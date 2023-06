Redmi Pad a soli 195€: MIRACOLO sul Mi Store

Acquista ora il Redmi Pad a soli 195,90 euro, invece di 299,90 euro. Grazie a questa offerta stai risparmiando 104 euro. La trovi solo sul Mi Store e solo per oggi. Si tratta di una promozione speciale legata al NO IVA Week che ha un calendario prestabilito di offerte. Oggi tocca proprio a questo tablet fenomenale che ti assicura un’esperienza eccellente.

Nonostante il prezzo così conveniente, le componentistiche sono di tutto rispetto. Ad esempio, a muovere tutto c’è il processore MediaTek Helio G99 ad alte prestazioni, pensato anche per il gaming. Utilizza tutte le app e i giochi che vuoi, pure in multitasking, percepirai stabilità e velocità, senza rallentamenti. Il display di 10,61 pollici è super fluido grazie anche al refresh rate da 90Hz.

Redmi Pad: il pezzo forte è la batteria

Lo Xiaomi Redmi Pad è un ottimo tablet Android che unisce la piacevolezza di un sistema operativo personalizzabile all’efficacia di un’esperienza ordinata e ottimizzata. Il pezzo forte di questo dispositivo è la batteria da 8000 mAh che offre lunga durata con una sola ricarica. Addirittura potresti utilizzarlo come power bank per il tuo smartphone. Niente male vero?

I quattro altoparlanti completano l’eccellenza offrendo un suono pieno e calmierato che, con il supporto Dolby Atmos, riesce a includerti nella scena assicurandoti un ascolto emozionante. Non perdere questa offertissima legata al NO IVA Week di Xiaomi. Acquistalo subito a soli 195,90 euro, invece di 299,90 euro. Prezzo speciale e consegna gratuita solo per oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.