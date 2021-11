Redmi Note 8 (2019): ecco Android 11 e la RAM virtuale

Xiaomi ha presentato il Redmi Note 8 nel 2019 e il dispositivo è diventato rapidamente un best-seller. Il prezzo interessante e le specifiche decenti lo hanno reso un successo in men che non si dica. Per questo motivo, la compagnia ha cercato di offrire un buon supporto ai milioni di utenti che hanno acquistato i dispositivi.

Nonostante gli aggiornamenti della MIUI, il supporto della compagnia per Android è stato caratterizzato da update rilasciati in ritardo. Il dispositivo ha raggiunto il mercato con Android 9 Pie e ha impiegato un anno intero per ottenere Android 10. Ora, quasi un anno dopo il primo update, sta ricevendo Android 11. Possiamo dire che, nonostante la tempistica dilatata… è meglio tardi che mai, poiché il smartphone di fascia media ha ricevuto due major release del software di BigG, cosa insolita anche al giorno d'oggi.

Il Redmi Note 8 riceverà la versione 2020 di Android alla fine del 2021; certo, potrebbe sembrare un problema, ma è comunque il secondo grande upgrade che il dispositivo riceve. Non credo che nessuno si possa aspettare che riceverà Android 12 in futuro. Ad ogni modo, non è tutto rosa e fiori: la versione della MIUI è la 12.0.1.0.

Il software ha iniziato a essere implementato oggi per alcuni utenti selezionati che hanno segnalato la notizia su Twitter. L'aggiornamento ad Android 11 vanta la versione del firmware MIUI 12.0.1.0.RCOINXM e pesa oltre 2 GB. La stessa Xiaomi non ha rivelato molto sul firmware.

Un fatto noto è che porta una patch di sicurezza Android aggiornata di ottobre. È interessante notare che l'update aggiunge anche la funzione di estensione della memoria, ma è limitata a 1 GB. Partiamo dal presupposto che ciò abbia a che fare con lo spazio di archiviazione limitato.

I clienti globali dovranno aspettare un po' di più per ricevere la nuova iterazione MIUI e non sappiamo se la MIUI 13 arriverà mai su questo device; solo il tempo ce lo dirà.

