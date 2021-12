Redmi Note 8: aggiornate subito il vostro device

L'aggiornamento Global Stable relativo al Redmi Note 8 con la nuova MIUI 12.5 è finalmente disponibile per i tester pilota. Vediamo insieme quali sono le novità in merito.

MIUI 12.5 e Redmi Note 8: cosa cambia?

Il Redmi Note 8 è facilmente uno dei dispositivi più trascurati di Xiaomi quest'anno, avendo visto enormi ritardi in termini di update software. Il telefono ha ricevuto Android 11 solo il mese scorso, circa 10 mesi dopo il suo debutto in Cina. Ma ora, non molto tempo dopo, il terminale inizia anche a ricevere il nuovo firmware stabile della MIUI 12.5.

L'aggiornamento porta il numero di versione V12.5.1.0.RCOMIXM, ma per ora viene implementato solo per gli utenti che fanno parte del programma Mi Pilot Testers. Se tutto dovesse procedere per il meglio, è previsto un lancio più ampio entro le prossime due settimane.

Indipendentemente da ciò, la build porta con sé alcune nuove funzionalità (per gentile concessione di Xiaomiui). Innanzitutto, e questo è probabilmente il più importante, l'impostazione Gaussian Blur è stato finalmente ripristinata nel Centro di controllo, quindi potete finalmente dire addio al brutto sfondo grigio dopo quasi un anno.

Oltre a questo, c'è una nuova interfaccia utente estesa del pannello audio che la compagnia aveva aggiunto a più dispositivi di fascia alta qualche tempo fa. Il Redmi Note 8 ora può anche beneficiare dell'estensione di memoria RAM.

Infine, secondo quanto riferito, diversi bug sono stati risolti: pensiamo ai problemi con i sensori di prossimità; ci si aspetta anche una serie di significativi miglioramenti delle prestazioni.

Ma ancora una volta, l'update è disponibile solo per la versione “Global”. Vi avviseremo non appena sarà disponibile per tutti. Intanto, se volete acquistare il Redmi Note 8 2021 su Amazon, sappiate che si trova ad un prezzo incredibile: solo 171,00€. A questo prezzo è davvero un regalo.