Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ al -44% su Amazon

Il Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G è uno smartphone di fascia alta che combina design elegante con prestazioni avanzate. Dotato di un display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione 1.5K (1220 x 2712 pixel), offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporta tecnologie come Dolby Vision e HDR10+, garantendo un’esperienza visiva eccezionale con colori vividi e luminosità fino a 1800 nits.

Questo smartphone ha un prezzo di 449 euro, ma lo puoi acquistare in super sconto su Amazon a soli 249,90 euro. Un prezzo che rende questo dispositivo un vero affare, interessante sotto il punto di vista del rapporto qualità prezzo.

Redmi Note 13 Pro+

Questo smartphone è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7200 Ultra, un chip Octa-Core con frequenza massima di 2.8 GHz, che assicura prestazioni fluide e reattive sia per il gaming che per le applicazioni intensive. La versione specifica di cui si parla include 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che possono essere espansi tramite schede microSD.

La fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione ottica OIS (Optical Image Stabilization) e Super QPD per una messa a fuoco rapida e precisa, è ideale per scatti di alta qualità. La fotocamera frontale da 16 MP è perfetta per selfie e videochiamate.

Il Redmi Note 13 Pro+ 5G è dotato di una batteria da 5000 mAh con tecnologia di ricarica rapida HyperCharge da 120W, che consente di caricare il dispositivo dallo 0% al 100% in soli 19 minuti. La certificazione IP68 garantisce resistenza all’acqua e alla polvere, rendendolo adatto all’uso quotidiano anche in condizioni avverse.

Il dispositivo supporta reti 5G, Bluetooth 5.3, e include un lettore di impronte integrato nel display. Con un elegantissimo design premium e compatto con uno spessore di 8.9 mm e un peso di circa 204.5 g. A 249,90 euro è davvero un best buy.