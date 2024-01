Redmi Note 13 Pro+ e Redmi Watch 4: bundle ricchissimo in offerta a 449€

Il Redmi Note 13 Pro+ 5G con una configurazione di 8GB di RAM e 256GB di storage, nella variante White, è ora proposto in un affascinante bundle insieme al sofisticato Redmi Watch 4 in elegante Obsidian Black, al prezzo irresistibile di 449,90€. Questa combinazione offre una soluzione completa per chi cerca prestazioni avanzate da uno smartphone e le funzionalità pratiche di uno smartwatch.

Il Redmi Note 13 Pro+ sfoggia un potente processore MediaTek Dimensity 7200 Ultra, garantendo prestazioni bilanciate e un’esperienza di intrattenimento fluida. La fotocamera Ultra-clear da 200 MP, con OIS e hardware all’avanguardia, assicura immagini impeccabili e una qualità dell’immagine senza precedenti.

Il display Super QPD da 6,67″ offre una visualizzazione straordinaria durante la visione di film e i giochi, mentre la ricarica HyperCharge da 120W assicura velocità, sicurezza ed efficienza.

Il Redmi Watch 4 presenta uno schermo AMOLED da 1,97″ con frequenza di aggiornamento elevata a 60 Hz, inserito in una struttura in lega di alluminio con corona rotante in acciaio inossidabile per un design elegante. Con una durata della batteria di 20 giorni, chiamate telefoniche Bluetooth e monitoraggio intelligente della salute, tra cui sonno, saturazione dell’ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca e stress, il Redmi Watch 4 completa l’esperienza.

Questo bundle offre un equilibrio perfetto tra potenza, funzionalità smart e design sofisticato, rendendolo un’opzione eccezionale per chi cerca un upgrade completo per il proprio stile di vita digitale.

Sfrutta subito questa imperdibile offerta su Amazon e goditi le potenzialità del Redmi Note 13 Pro+ insieme alla praticità del Redmi Watch 4 a un prezzo straordinario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.