Redmi Note 13 Pro e Pro+: arrivano i nuovi midrange di Xiaomi

In queste ore sono emerse le caratteristiche principali dei nuovi midrange premium del sub brand di Xiaomi. I Redmi Note 13 Pro e Pro+ sono appena stati avvistati online sul potale della TENAA e sono pronti ad essere presentati in Cina. Da noi arriveranno nei mesi a venire ma per il momento non si hanno informazioni sulla commercializzazione internazionale.

Redmi Note 13 Pro e Pro+: cosa sappiamo?

I nuovi smartphone di fascia media di Redmi, il Note 13 Pro e il Pro+, sono stati avvistati sull’ente cinese per la certificazione dei device TENAA. Dal sito scopriamo alcune delle specifiche tecniche dei suddetti device. Al momento sappiamo che hanno i numeri di modello 23090RA98C e 2312DRA50C ma non sappiamo quale dei due corrisponde all’iterazione Pro e quale alla Pro+. Entrambi i prodotti avranno uno schermo OLED da 6,67 pollici con refresh rate elevatissimo di 144 Hz. Sotto la scocca avremo due processori diversi anche se qualcuno suggerisce che ci sarà il medesimo chip ma con frequenze di clock differenti (il Dimensity 9200 Plus di MediaTek a 2,4 Ghz e a 2.8 GHz). I terminali potrebbero essere coadiuvati da 6, 8, 12, 16 GB di RAM e potrebbero avere storage da 128, 256, 512 GB o 1 TB. I telefoni peseranno circa 187 grammi e avranno una batteria da circa 5160 mAH. Il modello Pro+ potrebbe arrivare a 18 GB di RAM e potrebbe avere un sensore principale da 200 Megapixel coadiuvata da una ultrawide da 8 Mega e da un obiettivo macro da 2 Mpx; non è ancora una notizia confermata, quindi prendetela con “un pizzico di sale”.

Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Redmi Note 12 costa solo 147,09€ su Amazon, spese di spedizione comprese.

