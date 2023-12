Redmi Note 12: ULTIME ORE a soli 139€

Rimangono ancora poche ore per acquistare il Redmi Note 12 a soli 139,90 euro, invece di 229,90 euro. Approfittane subito sul Mi Store a questo link. La versione in offerta è quella da 4GB di RAM e 64GB di ROM. Perfetto per installare e sfruttare tutte le app e tutti i giochi che vuoi in modo fluido oltre che archiviare i tuoi contenuti multimediali. La consegna gratuita è inclusa nella promozione così come la possibilità di pagare in 3 rate a Tasso Zero.

Redmi Note 12: lo smartphone che ti accontenta in tutto

Lo Xiaomi Redmi Note 12 è un ottimo smartphone capace di accontentarti in tutto. Prima di tutto per il prezzo, decisamente conveniente a questo link! Poi per la dotazione che offre. Il display AMOLED a 120Hz è una vera forza. Inoltre, il processore Qualcomm Snapdragon 685 spinge le prestazioni a livelli interessanti. La tripla fotocamera da 50MP regala foto mozzafiato e la batteria da 5000 mAh, con ricarica rapida, assicura un’ampia autonomia.

Acquistalo subito a soli 139,90 euro, invece di 229,90 euro. Approfitta anche della possibilità di pagare in 3 rate a Tasso Zero sul Mi Store. Devi semplicemente selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare “Paga in 3 Rate“. In questo modo avrai un mini finanziamento molto comodo per pagare un po’ alla volta il tuo ordine approfittando dell’offerta immediata.

