Redmi Note 12: subito per te 100€ di SCONTO sul Mi Store

Approfitta del mega Black Friday sul Mi Store per cambiare il tuo smartphone! Acquista ora il Redmi Note 12 a soli 199,90 euro, invece di 299,90 euro. Per te 100 euro di sconto sulla versione da 8GB di RAM e 256GB di ROM. Un affare davvero incredibile per questo smartphone eccezionalmente potente e ricco di dettagli nonostante il prezzo così basso e conveniente. Ricordati che la spedizione è gratuita direttamente a casa tua.

Redmi Note 12 a prezzo super sul Mi Store per il Black Friday

Scegli il Mi Store per acquistare l’ottimo Xiaomi Redmi Note 12. Grazie al Black Friday la versione da 8GB di RAM e 256GB di ROM ti costa niente. Goditi un display AMOLED da 6,67 pollici, perfetto per vedere film e serie TV, certificato Netflix HD. Con tecnologia Full HD+, ti assicura immagini sempre più dettagliate. Pensa, ha anche una frequenza di aggiornamento a 120Hz per immagini extra fluide e senza rallentamenti.

Il processore Qualcomm Snapdragon 685 è la ciliegina sulla torta. Grazie a questo chip all’avanguardia ottieni prestazioni di livello superiore per goderti tutte le app e tutti i giochi presenti sul Google Play Store. Non rinunciare proprio a nulla grazie a questo smartphone spettacolare. Approfitta del Black Friday sul Mi Store. Acquistalo subito a soli 199,90 euro, invece di 299,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.