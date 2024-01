Redmi Note 12: smartphone Xiaomi in sconto di 139,90€!

Stai cercando uno smartphone piccolo, veloce e a un prezzo davvero stracciato? Il Redmi Note 12 è disponibile sullo store ufficiale Xiaomi a un costo davvero incredibile: solo per poco potrete aggiungerlo al vostro carrello ad appena 149,90€ invece di 229,90 € per un risparmio totale di ben 139,90€. Un’occasione che ti consigliamo di cogliere quanto prima, tenendo presente che Xiaomi garantisce anche un’ottima assistenza clienti!

Acquista lo smartphone Redmi Note 12 con un risparmio di 139,90€

Il Redmi Note 12 è caratterizzato da un display AMOLED da 6,67″ che trasforma la tua esperienza visiva in un’immersione totale. I dettagli prendono vita con una risoluzione di 2.400 x 1.080 pixel, mentre la luminosità massima di 1.200 nit e il supporto DCI-P3 assicurano una riproduzione dei colori vibrante e dettagliata, offrendo neri perfetti che arricchiscono ogni immagine. Con un rapporto di contrasto eccezionale di 4.500.000:1 e una gamma di colori FHD+, il display AMOLED dei Redmi Note 12 si distingue per la sua qualità visiva sorprendente. Certificazioni di qualità contribuiscono a garantire una resa impeccabile delle immagini, rendendo ogni esperienza visiva un vero spettacolo.

La frequenza di aggiornamento elevata a 120 Hz è il segreto di un’esperienza visiva senza interruzioni. Redmi Note 12 supporta tre diverse frequenze di aggiornamento (60 Hz/90 Hz/120 Hz), offrendo un’elevata fluidità sia durante il gaming che durante l’utilizzo quotidiano, con un occhio di riguardo per il consumo energetico. Per la cura dei tuoi occhi, inoltre, Redmi Note 12 è progettato con una serie di funzioni mirate. La modalità lettura e il Display SGS Eye Care, con 4.096 livelli di regolazione della luminosità, assicurano una visione confortevole in ogni condizione di illuminazione.

Il design con protezione integrata si prende cura del tuo benessere visivo. Sotto la superficie luminosa, il cuore pulsante del Redmi Note 12 è rappresentato dal processore Snapdragon® 685 di Qualcomm, realizzato con un avanzato processo a 6 nm. Questo processore offre prestazioni superiori, garantendo una risposta pronta e fluida in ogni situazione.

La combinazione di memoria veloce, con RAM LPDDR4X e ROM UFS 2.2, invece, consente al dispositivo di gestire multitasking e applicazioni con facilità. Con fino a 4 GB di RAM, il Redmi Note 12 si dimostra potente e reattivo, pronto ad affrontare tutte le sfide quotidiane. Per tutte le fantastiche caratteristiche che ti abbiamo descritto, ti consigliamo di portare a casa lo smartphone quanto prima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.