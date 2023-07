Redmi Note 12 Pro+: solo oggi 449€ sul Mi Store, anche tasso zero

Continuano le promozioni quotidiane sul Mi Store, un’occasione per risparmiare sull’acquisto dei migliori prodotti di Xiaomi. Solo oggi ti aggiudichi il Redmi Note 12 Pro+ a soli 449,90 euro, invece di 499,90 euro. Tra l’altro, oltre alla consegna gratuita direttamente a casa tua, hai anche la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero da 0 a 24 mesi.

Approfitta subito di questa incredibile offerta! Lo smartphone in questione ha una dotazione premium di 8GB di RAM e 256GB di ROM. Inoltre, si propone con un’incredibile fotocamera principale da ben 200 MP con tecnologia OIS. In pratica potrai scattare foto sempre perfette in qualsiasi ora del giorno, catturando tutti i dettagli più belli ed emozionanti.

Redmi Note 12 Pro+: tecnologia super a prezzo mini

Grazie al Mi Store, oggi ottieni una tecnologia super a prezzo mini. Infatti, lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ offre un display AMOLED super vivido a 120Hz di refresh rate. Ogni immagine è ricca di dettagli e super realistica. Inoltre, ogni contenuto scorre in modo fluido, senza interruzioni. A dare ancora più potenza a questo telefono c’è il processore MediaTek Dimensity 1080 con 5G, una certezza in quanto a prestazioni e velocità.

Goditi ogni sua caratteristica per tutto il giorno e oltre grazie alla batteria a lunga durata da 5000 mAh. Dimezza i tempi di caricamento grazie alla tecnologia HyperCharge Smart da 120W. Insomma, questo smartphone è un vero e proprio affare al prezzo proposto solo per oggi sul Mi Store. Mettilo in carrello a soli 449,90 euro, invece di 499,90 euro. Paga anche in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.