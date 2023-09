Redmi Note 12 Pro Plus 5G con 8/256GB scontato del 36% su eBay

Il Redmi Note 12 Pro Plus 5G è uno degli smartphone più apprezzati sia per le sue prestazioni elevate nonostante la fascia di prezzo di cui fa parte sia perché va spesso in promozione a prezzi molto interessanti. Quella di oggi, però, è un’offerta più unica che rara: la versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria di archiviazione può essere vostro a soli 319,99 euro grazie allo sconto del 36% di eBay. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e il prezzo finale è tra i più bassi mai raggiunti in questa configurazione.

Redmi Note 12 Pro Plus 5G: caratteristiche tecniche di alto livello

Redmi Note 12 Pro Plus 5G vi colpirà visivamente per il suo ampio schermo OLED da 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz con il quale potrete godere di immagini nitide e fluide, ideali per la visione di contenuti multimediali e il gaming. Sotto di esso il cuore pulsante è il potente processore MediaTek Dimensity 1080 con GPU Mali-G68 MC4 insieme a ben 8GB di RAM e una memoria interna da 256GB (espandibile con microSD).

La batteria è da 5000 mAh con cui potrete godere di un’ottima autonomia e di una ricarica super rapida grazie ai 67W di potenza. Dal punto di vista della connettività avrete un dispositivo di ultima generazione grazie al 5G con una vasta di bande LTE, UMTS e Wi-Fi Dual Band. Ottimo anche il comparto fotografico con una configurazione tripla caratterizzata da una principale da 200 MP, un sensore ultra-wide da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera frontale da 16 MP garantisce selfie di alta qualità e videochiamate nitide.

Presente poi un’interessante resistenza all’acqua e alla polvere garantita dalla certificazione IP53, mentre il sensore di impronte digitali a sfioramento offre una soluzione di sblocco rapida e sicura. Quello che vi stiamo presentando è un dispositivo davvero eccellente come rapporto qualità – prezzo e vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa occasione di eBay: Redmi Note 12 Pro Plus 5G a soli 319,99 euro. Il venditore, infine, è super affidabile come certificato dal 99,6% di feedback positivi su oltre 31mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.