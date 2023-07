Redmi Note 12 Pro in offerta limitata a 197,90 euro su ePRICE

Redmi Note 12 Pro è uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Tra i suoi principali punti di forza lo schermo generoso da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, l’equilibrato processore octa-core Snapdragon 732G e la fotocamera grandangolare con sensore principale da 108 MP, per scatti nitidi e dettagliati.

La versione 6+128GB in colorazione Glacier Blue è in offerta su ePRICE a 197,90 euro, circa 3 euro in meno rispetto al meglio prezzo degli ultimi 30 giorni. Nemmeno su Amazon costa così poco. E in più benefici delle spese di spedizione gratuite. Affrettati però, perché quelli rimasti sono gli ultimi pezzi.

Redmi Note 12 Pro in offerta su ePRICE al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni

Non c’è dubbio che il nuovo Redmi Note 12 Pro offra un display superiore alla media, se si considera la fascia di prezzo fino a 200 euro. Un DotDisplay AMOLED FHD+ da 6,67, con refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità massima di 1.100 nit. In più c’è anche il supporto alla tecnologia Dolby Vision.

L’altro punto di forza del telefono è la fotocamera grandangolare da 108 MP, con apertura focale f/1.9 e sensore da 1/1,52 pollici. Gli scatti diurni non hanno nulla da invidiare rispetto a quelli dei medio gamma di fascia superiore, mentre le foto scattate alla sera rientrano nella media della fascia di prezzo. Il comparto multimediale offre inoltre la possibilità di registrare video in 4K a 30 fps, oppure in Full HD a 60 fps.

Chiudiamo infine con la batteria da 5.000 mAh, con una ricarica rapida da 67W (e il caricabatterie da 67W incluso nella confezione).

Che cosa aspetti? Aggiungi al carrello ora il Redmi Note 12 Pro in offerta a 197,90 euro, il miglior prezzo su ePRICE negli ultimi 30 giorni.

