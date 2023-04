Redmi Note 12 Pro: con questo COUPON risparmi 20€

Il Redmi Note 12 Pro è il nuovo medio gamma presentato da Xiaomi non più tardi di due settimane fa e che si prepara a diventare uno dei telefoni più venduti nella fascia di prezzo tra i 300 e 400 euro. Bastano tre elementi per capire la forza del nuovo smartphone: display AMOLED a 120 Hz, turbo ricarica da 67 W e fotocamera avanzata con OIS e sensore IMX766. Te ne parliamo oggi perché sul sito ufficiale di Xiaomi puoi risparmiare 20 euro usando un determinato coupon, pagandolo così 359,90 euro anziché 379,90 euro.

Coupon di 20 euro per il Redmi Note 12 Pro

Per usare il coupon omaggio di 20 euro collegati alla pagina del sito ufficiale dedicata all’offerta del Redmi Note 12 Pro. Fatto questo, premi su Acquista ora due volte consecutive. Nella nuova pagina che si apre premi sul bottone Vai al check-out, dopodiché esegui il login con le credenziali del tuo account Xiaomi (se non ne hai ancora uno seleziona Registrati e procedi con l’iscrizione di un nuovo account) e inserisci il coupon RN1220 del valore di 20 euro. Dopo pochi istanti l’importo dell’ordine si ridurrà in automatico di 20 euro, scendendo così da 379,90 euro a 359,90 euro. E ricorda che se sei un nuovo cliente del sito mi.com, hai diritto a un extra sconto pari a 5 euro sul primo ordine.

Aggiungi al carrello ora il nuovo Redmi Note 12 Pro e quando sei al check-out inserisci il codice RN1220 per beneficiare di uno sconto esclusivo del valore di 20 euro. La spedizione è gratuita (sul sito ufficiale di Xiaomi è sufficiente raggiungere un importo dell’ordine pari o superiore a 69 euro beneficiare della consegna senza pagare nemmeno un euro).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.