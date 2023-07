Redmi Note 12 Pro+ 5G in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (8/256 GB)

Il Redmi Note 12 Pro+ 5G cala ancora di prezzo toccando il suo nuovo prezzo minimo storico su Amazon. Con l’offerta in corso, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 379 euro nella variante con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Si tratta della promozione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un mid-range completo, veloce e con un ottimo comparto fotografico, impreziosito dalla presenza del sensore da 200 Megapixel con OIS. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Redmi Note 12 Pro+ 5G: minimo storico su Amazon

Il Redmi Note 12 Pro+ 5G è un mid-range completissimo, ideale per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone dotato di un comparto tecnico davvero senza punti deboli, in rapporto al prezzo. Lo smartphone di Xiaomi è dotato di un display da 6,7 pollici con pannello AMOLED dotato di risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 1080 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. C’è poi una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica HyperCharge da 120 W. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con il sensore principale da 200 Megapixel con OIS. Il sistema operativo è Android 13 con MIUI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G con un prezzo scontato di 379 euro. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto per poi scegliere la colorazione desiderata. La promozione sarà valida solo per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.